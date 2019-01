Nach der Kursrally am Ende der vergangenen Woche gönnen sich Anleger am Montag eine Verschnaufpause. Der Dax startete ein halbes Prozent schwächer mit 11.238 Punkten in den Handel. Am Freitag hatte der deutsche Aktienindex wegen der Aussicht auf weiterhin niedrige Leitzinsen in der Euro-Zone 1,4 Prozent gewonnen.

