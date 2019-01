Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morphosys nach einer negativen Gerichtsentscheidung in den USA von 130 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab hatte ein US-Bezirksgericht drei Patente des Antikörperspezialisten für ungültig erklärt. Eine für Morphosys günstige Entscheidung hätte dem Unternehmen deutliche Umsatzbeteiligungen für das Krebsmittel Darzalex von Janssen gebracht, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Aktie sei dies aber ohnehin nur wenig eingepreist gewesen. Im Fall übertriebener Kursrückschläge böten sich Anlegern nun gute Kaufchancen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 00:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006632003