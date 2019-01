Zwei in der globalen Restrukturierungsbranche bekannte und angesehene Firmen haben einen strategischen Zusammenschluss und eine internationale Zusammenarbeit begründet, um ihre jeweiligen Kunden angesichts einer zunehmenden Welle grenzübergreifender Insolvenzen und internationaler Restrukturierungsprojekte noch besser zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190128005069/de/

Das britische Restrukturierungsbüro RSM Restructuring Advisory LLP ("RSM"), das zur Audit-, Steuer- und Beratungsfirma RSM UK gehört, und die US-amerikanische Restrukturierungsfirma Development Specialist, Inc. (DSI) haben eine Vereinbarung bekanntgegeben, nach der sie zusammenarbeiten und die Dienste des jeweils anderen Unternehmens bei der Arbeit mit transnationalen Fällen ergänzen werden.

"Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass wir mit DSI bei grenzübergreifenden Projekten zusammenarbeiten werden", sagte Graham Bushby, Partner und Leiter Restrukturierungsberatung bei RSM. "DSI arbeitet an einigen signifikanten transnationalen Fällen und bereichert diesen Bereich mit einer Menge Erfahrung. Das kann von RSM in Ländern außerhalb des US-amerikanischen Marktes kompetent ergänzt werden."

Bill Brandt, Vorstandsvorsitzender von DSI, und Brad Sharp, Präsident und Geschäftsführer des Unternehmens, sagten, dass dieser Zusammenschluss ihrer Firma jetzt zu einem großen Aufschwung verhelfen dürfte, da Konkurse und Insolvenzen sich auf immer größerer Ebene abspielten.

"Konzerne sind inzwischen in vielen Ländern vernetzt. Wenn ein Teil des Unternehmens finanzielle Probleme hat, sind die Auswirkungen also weitreichend und komplex", erklärte Brandt. "Daher sollte der Zugriff auf die Ressourcen einer Gruppe wie RSM im Ausland eine bedeutende Verbesserung unserer Geschäfte mit sich bringen. Gleichzeitig kann RSM von unseren 45 Jahren Erfahrung im Bereich Restrukturierungen in Nordamerika profitieren."

"Da immer mehr von unserer Arbeit internationalisiert wird, erschien es uns sehr sinnvoll, wieder eine Präsenz in Europa zu begründen, wo wir früher bereits viele Jahre lang tätig waren", sagte Sharp. "Ich freue mich auf eine lange und produktive Beziehung mit RSM und dem Team der Gruppe aus hervorragenden Restrukturierungsfachleuten."

Über RSM UK:

RSM UK ist ein führendes Unternehmen für Audit, Steuern und Beratung im mittleren Marktsegment mit fast 3.500 Partnern und Mitarbeitern, die in ganz Großbritanninen von 35 Standorten aus tätig sind. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2017 erwirtschaftete RSM Umsätze in Höhe von 319 Millionen GBP. RSM UK ist ein Mitgliedsunternehmen von RSM International, dem weltweit sechstgrößten Netzwerk aus Unternehmen für Audit, Steuern und Beratung. Das Netzwerk umfasst über 120 Länder, 800 Niederlassungen und mehr als 43.000 Mitarbeiter und hat Einnahmen aus Gebühren in Höhe von mehr als 5 Milliarden USD.

Über Development Specialist, Inc. (DSI):

DSI ist ein führender Anbieter von Management- und Finanzberatungsdiensten für Unternehmen, die operative Verbesserungen, Restrukturierungen ihrer Bilanzen oder Turnaround-Management benötigen. Die hervorragende Arbeit von DSI beruht auf der umfassenden Erfahrung und dem breitgefächerten Hintergrund seiner Berater. Zum Team gehören Fachleute mit einem Master in Rechnungswesen, amtlich zugelassene Buch- und Rechnungsprüfer, amtlich zugelassene Insolvenz- und Restrukturierungsberater, bei Gerichten amtlich zugelassene Finanzbuchhalter und amtlich zugelassene interne Wirtschaftsprüfer. Als eine der ersten Turnaround-Firmen in den USA hat DSI von seinem Hauptsitz in Chicago aus expandiert und verfügt jetzt über eine signifikante nationale Präsenz mit Niederlassungen in New York, Los Angeles, San Francisco, Süd-Florida, Wilmington und Columbus, Ohio. Weitere Informationen finden Sie unter www.dsi.biz.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190128005069/de/

Contacts:

Medienanfragen für RSM:

Ed Dewar, Senior PR Manager, 0203 201 8145

Frank Shepherd, PR Manager, 020 3201 8072

Gemma Moorhouse, PR Manager, 0113 285 5076



Medienanfragen für DSI:

Todd Templin, 954-370-8999/954-290-0810

oder

ttemplin@boardroompr.com