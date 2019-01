Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: EYEMAXX Real Estate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EYEMAXX Real Estate AG Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG ISIN: DE000A0V9L94 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 21,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.10.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Aufstockung der Unternehmensanleihe 2018/2023 überzeichnet, Optimierung der Finanzstruktur geplant, Kursziel/Rating bestätigt Am 16.01.2019 hat Eyemaxx Real Estate AG die geplante Aufstockung der im April vergangenen Jahres ausgegebenen Unternehmensanleihe um bis 5,00 Mio. EUR bekannt gegeben. Bereits ein Woche später hat die Gesellschaft, vor Ablauf der ursprünglichen Angebotsfrist, eine Überplatzierung der geplanten Aufstockung publiziert. Dementsprechend wurde der Aufstockungsbetrag auf 7,00 Mio. EUR angehoben und damit erhöhte sich das ausstehende Volumen der 5,5 %-Unternehmensanleihe (2018/2023) auf nunmehr 37,00 Mio. EUR. Eyemaxx plant den Mittelzufluss zur Projektfinanzierung aber auch zur Optimierung der Finanzstruktur zu verwenden. So könnte die Gesellschaft unserer Ansicht nach einen Teil der eingeworbenen Mittel für die teilweise Rückführung der im März 2019 endfälligen Anleihe verwenden. Der aktuelle Zeichnungsstand und damit das zu refinanzierende Volumen liegt bei 6,22 Mio. EUR. Die in Kürze auslaufende Anleihe (2013/2019) ist noch mit einem, im Vergleich zur zuletzt emittierten Anleihe, hohen Zinskupon in Höhe von 7,875 % ausgestattet. Die jährliche Zinsersparnis bei Rückführung der Anleihe, unter Berücksichtigung der aktuellen Aufstockung, liegt gemäß unseren Berechnungen bei etwa 0,15 Mio. EUR. Die Finanzierung neuer Projekte sowie der bestehenden Projektpipeline, die aktuell mit einem Volumen von 975 Mio. EUR sehr umfangreich ist, ist für Eyemaxx ein grundsätzlich wichtiges Thema. Neben der klassischen Bankfinanzierung hat die Gesellschaft derzeit vier Unternehmensanleihen (ausstehendes Volumen: 94,56 Mio. EUR) sowie zwei Wandelanleihen (ausstehendes Volumen: 22,91 Mio. EUR) ausstehend. Darüber hinaus werden die aus den Projektveräußerungen erzielten Liquiditätszuflüsse ebenfalls zur Finanzierung nachfolgender Projekte verwendet. Erst Ende 2018 hat Eyemaxx den Verkauf des Großprojektes 'Sonnenhöfe' (Projektvolumen: rund 170 Mio. EUR) im Rahmen eines Forward Sale bekannt gegeben. Entsprechend der Beteiligungsquote sollte die Gesellschaft bereits bis zur Finalisierung des Berliner Projektes Gewinnanteile von rund 15 Mio. EUR vereinnahmen. Die stark nachgefragte Anleiheaufstockung ist unserer Ansicht nach als ein Vertrauenssignal des Kapitalmarktes zu werten. Eine Überarbeitung unserer kurz- bis mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisprognosen werden wir, sofern geboten, im Rahmen der anstehenden Anno-Studie zu den Geschäftszahlen 2017/2018 vornehmen. Der Geschäftsbericht soll am 28.02.19 veröffentlicht werden. Wir bestätigen bis dahin unser Kursziel in Höhe von 21,50 EUR und vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17503.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 25.01.2019 (14:57 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 28.01.2019(09:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2019 03:32 ET (08:32 GMT)