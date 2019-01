Israel gilt als einer der Vorreiter in der Erforschung von medizinisch nutzbarem Cannabis. Jetzt wurde der Export von solchen Produkten erlaubt. Dies dürfte den weltweiten Hanf-Boom weiter beflügeln. Anleger können mit einem Hanffonds partizipieren.Es ist ein weiterer Schritt im Zuge der weltweiten Legalisierungswelle und dem verstärkten Interesse an der (medizinischen) Nutzbarkeit von Hanfprodukten: Laut einem aktuell erlassenen Gesetz dürfen lizensierte israelische Landwirte nun Medizinhanf ins Ausland exportieren. Bereits im Jahr 2016 wurde in Israel der Einsatz von Hanf als Medizinprodukt genehmigt. Experten gehen davon aus, dass die Ausfuhren des begehrten Heilmittels voraussichtlich ab Mitte dieses Jahres starten dürfte. Zu den Zielländern sollen Medienberichten zufolge Australien, Österreich, Mexiko und Deutschland gehören. In Israel soll die Genehmigung den Cannabis-Markt weiter beflügeln und den Sektor auch für Investoren interessant machen. Medienberichten zufolge soll der Export von Medizinhanf umgerechnet rund 239 Millionen Euro jährlich (etwa eine Milliarde Schekel) in die israelische Steuerkasse spülen.

