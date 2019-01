Die Kohlekommission hat am Wochenende ihre Pläne veröffentlicht. Zwischen 2035 und 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz gehen. Schon bis 2022 sollen rund 30 Prozent stillgelegt werden. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz rechnet in diesem Zug mit einem signifikanten Abbau von Arbeitsplätzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...