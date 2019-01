Anfang 2009. Viele Börsianer sind nach den Schrecken der Lehman-Pleite in Schockstarre und schwören der Börse auf immer und ewig ab. Wer wirklich nicht mehr in den Aktienmarkt eingestiegen ist, wird sich heute schwarz ärgern, dass er die Chancen nicht beim Schopf gepackt hat. Und Chancen gab es in der Tat reichlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...