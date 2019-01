Der US-Präsident lässt bei der Grenzmauer zu Mexiko nicht locker. Am vergangenen Freitag hob er den "Shutdown" zeitweise wieder auf. Jedoch sagte er am Sonntag im Interview mit dem Wall Street Journal (WSJ), dass ein weiterer "Shutdown" eine Option sei. Am Freitag endete der längste "Shutdown" in der Geschichte Amerikas. Jedoch sieht es danach aus, dass um den 15. Februar 2019 ...

