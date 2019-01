Berenberg Vermögensverwalter Office: nova funds - 'Gesundheit - was denn sonst?' DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges Berenberg Vermögensverwalter Office: nova funds - 'Gesundheit - was denn sonst?' 28.01.2019 / 10:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. nova funds: "Gesundheit - was denn sonst?" "Keine Investition in Biotechnologie- und klassische Pharmaunternehmen, sondern Auswahl von besonders stetigen Geschäftsmodellen aus anderen, tendenziell vernachlässigten Bereichen des weltweiten Gesundheitssektors." Dr. Andreas Bischof weiß warum. Der Fondsberater und Molekularbiologe erläutert im Interview insbesondere, warum er bestimmte Sub-Sektoren ausschließt, worin sich sein Anlagekonzept von anderen HealthCare-Strategien unterscheidet und wie er die Perspektiven des Sektors einschätzt. Herr Dr. Bischof, warum setzen Sie fokussiert auf den Bereich Health Care? Erkennen Sie hier Megatrends? Ein klares Ja! Gesundheit per se ist ein Megatrend, charakterisiert durch ein überdurchschnittlich hohes und nicht-zyklisches Wachstum, das zudem auch noch überdurchschnittlich lange anhält. Befeuert wird dieses Wachstum von Treibern wie der Verwestlichung des Lebensstils, der Entwicklung besserer Therapieformen, dem Wachstum und der Alterung der Weltbevölkerung, dem Aufbau und der Expansion der Gesundheitssysteme in Schwellenländern, und anderen mehr. Vor diesem Hintergrund prognostiziert die OECD ein Wachstum der Gesundheitsausgaben bis 2060 auf das 4,2-fache ihres Betrages im Basisjahr 2010. Somit wächst der Gesundheitssektor deutlich schneller als das weltweite Bruttoinlandsprodukt, das "nur" auf das 2,7-fache ansteigen soll. Die Definitionen von "Health Care" sind sehr unterschiedlich, was gehört für Sie zum Anlageuniversum? Diesbezüglich bietet sich die weltweit etablierte und verbreitete Systematik von MSCI / GICS an: Dieser zufolge ist "Health Care" der Überbegriff, bzw. der Name des Sektors an der Börse. Unter diesem Überbegriff "Health Care" subsummiert MSCI / GICS zehn so genannte "Subindustrien". Zu diesen wiederum gehören beispielsweise "Pharmaceuticals" und "Biotechnology", aber auch Medizintechnikfirmen, Krankenhausbetreiber, Diagnostiklabors, Krankenversicherer und viele andere mehr. Wichtig ist, dass der Gesundheitssektor deutlich vielfältiger ist, als man gemeinhin denkt. "Health Care" wird zwar häufig mit Pharma und Biotech gleichgesetzt, aber dies greift viel zu kurz: Tatsächlich existieren über 1700 börsennotierte Gesundheitsfirmen, die nicht den Subindustrien Pharmazie und Biotechnologie zuzuordnen sind. Warum schließen Sie in Ihrer Anlagestrategie bestimmte Bereiche aus? Vergeben Sie damit nicht Renditechancen? Biotech-Aktien meiden wir im nova Steady HealthCare komplett, da der Fonds eine besonders risikoaverse Anlagestrategie im defensiven Wachstumssektor Gesundheit umsetzt. Der Fonds verzichtet somit bewusst auf diese Renditechancen. Zugleich aber verzichtet er auch auf die damit einhergehenden Verlustrisiken. Außerdem existieren außerhalb der Biotechnologie, aber innerhalb des Gesundheitssektors, ebenfalls hochattraktive Renditechancen. Diese Opportunitäten werden von typischen Gesundheitsfonds jedoch nur unzureichend genutzt; sie stellen ein attraktives "Jagdrevier" für unseren Fonds dar. Der Erfolg der Jahre 2017 und 2018 gibt uns recht: In beiden Jahren gewann die von uns konsequent verfolgte Anlagestrategie deutlich an Wert. Die Rendite liegt in beiden Jahren deutlich über der des Sektorindexes, während die Volatilität ("das Risiko") erfreulicherweise klar unter der des Sektorindexes lag . Und genau das ist das ambitionierte Ziel unserer Anlagestrategie: Überdurchschnittliche Rendite bei unterproportionalem Risiko. Wie unterscheiden Sie sich bei der Selektion der Einzelwerte von anderen Fonds? Typische Gesundheitsfonds investieren ca. 2/3 ihres Volumens in Pharma- und Biotechaktien und nur ca. 1/3 in die anderen 8 Subindustrien. nova Steady HealthCare hingegen investiert gar nicht in Biotechnologie, kaum in Pharma, sondern bis zu 100% seines Volumens in die anderen 8 Subindustrien. Hier investiert der Fonds in diejenigen Geschäftsmodelle, die besonders gleichmäßig und stetig, also ohne große Schwankungen, wachsen. Daher auch das "Steady" im Fondsnamen. Dies ist ein ganz bedeutsamer Unterschied im Vergleich zur Anlagestrategie anderer Gesundheitsfonds. Mit welchen Hauptrisiken haben Sie es zu tun? Zählen Sie die politischen/regulatorischen Eingriffe in den Sektor dazu? Dieser Sektor war quasi schon immer reguliert, und wird es wohl auch immer sein. Und das ist auch gut so, denn er ist von überragender Bedeutung für das Wohlergehen der Bevölkerung und sollte daher von den gesetzgebenden Politikern sowie den entsprechenden Aufsichtsbehörden überwacht werden. Dies hat dem Sektorwachstum in der Vergangenheit aber keinen großen Abbruch getan. Vor diesem historischen Hintergrund einerseits und eingedenk der vorgenannten OECD-Prognose andererseits sind wir sehr zuversichtlich, dass trotz weiterer regulatorische Eingriffe Gesundheit auch in Zukunft ein Wachstumssektor bleibt. Health Care Aktien sind oftmals sehr volatil. Etwas provozierend gefragt: Ist der Name Ihres Fonds ,nova Steady HealthCare' wishful thinking? Ein klares Nein! Wenngleich natürlich auch hochvolatile Gesundheitsaktien existieren, beispielsweise in der Biotechnologie, sind Health Care-Aktien in Summe im langjährigen Mittel ca. 2 Prozent-Punkte weniger volatil als der Aktienmarkt insgesamt - aus meiner Sicht ein großer Vorteil. Positiv hinzu kommt, dass der Fonds, basierend auf seiner risikoaversen Anlagestrategie, selbst noch einmal 1-2 ProzentPunkte weniger volatil ist als der ohnehin schon niedrigvolatile Sektorindex. Welche Rolle spielen Ihre Ausbildung als Molekularbiologe und die Zusammensetzung Ihres Investment-Teams? Eine solche Ausbildung erlaubt ein besonders tiefgehendes Verständnis therapeutischer Wirkmechanismen und eine darauf aufbauende Analyse kommerzieller Chancen und Risiken neuer Therapien. Gleichwohl sind therapeutische Wirkmechanismen nicht immer Dreh- und Angelpunkt bei der Analyse von Unternehmen und Aktien aus dem sehr heterogenen Gesundheitssektor, denken Sie zum Beispiel an Krankenhausbetreiber oder Nahrungsmitteltester. Insofern ist es zweckdienlich, den heterogenen Gesundheitssektor von einem heterogenen Team analysieren zu lassen. Das nova funds-Team ist durchaus heterogen, denn neben mir als Molekularbiologe bringt Fondsmanager Oliver Kämmerer seine Expertise als Volkswirt ein, zumal er sich ebenfalls schon seit 20 Jahren professionell mit Gesundheitsaktien beschäftigt. Darüber hinaus verfügen wir über einen zur Zeit fünfköpfigen wissenschaftlichen Beirat, der aus zwei Medizinern, einem Physiker, einem Betriebswirt und einem Volkswirt besteht, von denen die meisten an einer Hochschule lehren und auf deren Expertise wir jederzeit zurückgreifen können. Welche Informationsmöglichkeiten haben Anleger, um über Ihre Einschätzungen zum Health Care Bereich, aber auch zum Fonds auf dem Laufenden zu bleiben? Auf www.novafunds.biz/blog bieten wir die Möglichkeit, unseren Blog zu abonnieren. In diesem Blog greifen wir verschiedenste Themen auf: Von der quartalsweisen Gewinnentwicklung über neue Behandlungsmethoden, Digital Health, oder gelegentlich auch Schräges, Abseitiges mit einem direkten Bezug zu Gesundheit. Auch eigene Video-Updates werden mittels des Blogs verteilt. Inhaltlich ein sehr buntes Potpourri. Professionellen Anlegern bieten wir zusätzlich auf Nachfrage ein monatliches, zahlenorientiertes Update per email an. Geben Sie uns bitte noch einen aktuellen Ausblick für den Health Care Sektor! Kurz- und langfristig sind wir weiterhin sehr zuversichtlich für den Sektor: Kurzfristig, weil durch die jüngsten, sehr starken und unseres Erachtens fundamental ungerechtfertigten Kursrückgänge auch im Gesundheitssektor viele attraktive Kaufgelegenheiten entstanden sind. Dabei handelt es sich um Aktien von Unternehmen, deren wirtschaftliche Perspektiven sich keineswegs so stark verschlechtert haben wie es deren Kursverluste im Dezember fälschlicherweise nahelegen. Langfristige Chancen bestehen, weil Gesundheit ein Megatrend ist, der mit jahrzehntelangem Wachstum der Unternehmensgewinne einhergeht, wie ich eingangs schon erwähnte. Gesundheit ist eben unverzichtbar - auch im Depot! Auf einen Blick
Fonds: nova Steady HealthCare (WKN A1145J und A1145H)
Weitere Informationen: nova funds GmbH
Dr. Andreas Bischof, Tel. 089-2284359-11
Mail info@novafunds.biz
Blog: www.novafunds.biz/blog
www.novafunds.biz