Nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Aktien von Cancom am Montag in den Widerstandsbereich von 36 Euro vorgestoßen. Nach der jüngsten Rally ging den Papieren des IT-Dienstleisters bei 35,70 Euro jedoch etwas die Kraft aus und es blieb nach der ersten Handelsstunde bei 34,72 Euro noch ein Plus von anderthalb Prozent.

Analyst Tim Wunderlich von der Privatbank Hauck & Aufhäuser wertete die vorläufigen Ergebnisse für 2018 positiv. Im Gespräch mit dem Management habe sich insbesondere ein starker Barmittelzufluss im vierten Quartal herausgestellt. Damit dürften sich zuletzt kursierende Bedenken als unbegründet erweisen. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr sei erfolgreich gelungen.

Cancom-Aktien haben sich zuletzt deutlich erholt: Vom Tief seit August 2017 bei 27,28 Euro in der ersten Januarwoche ging es wieder um gut 30 Prozent aufwärts./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005419105

AXC0080 2019-01-28/10:18