Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 221 auf 192 Euro gesenkt, die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel basiere auf der Bewertung für 2020 und reflektiere die weltweite Abwertung von Halbleiterwerten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Papier zählt im europäischen Technologiesektor aber zu seinen "Top Picks". Angetrieben vom Geschäft mit Lithografieanlagen basierend auf extrem ultravioletter Strahlung (EUV) erzielten die Niederländer starke Bruttomargen und starkes Umsatzwachstum./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 04:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-01-28/10:19

ISIN: NL0010273215