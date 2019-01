Eine heterogene Gateway- und Zählerlandschaft, alle Abläufe von der Inbetriebnahme bis hin zum laufenden Betrieb: Bei der Korbwerk Usedom GmbH & Co. KG in Heringsdorf erprobt der Berliner Full-Service-Anbieter GWAdriga jetzt den Rollout-Prozess in der Praxis. Darüber hinaus sollen bei Korbwerk aber auch Erfahrungen zur Ausrüstung von Arealnetzen, bei der Umsetzung von verschiedenen Messkonzepten oder Schaltmöglichkeiten als Grundlage für zukünftige CLS-Anwendungen im Feld gesammelt werden. "Die Zusammenarbeit mit Korbwerk bietet uns die Chance, den kompletten End-to-End-Prozess vom Gerät bis zur Gateway-Administration in der Praxis durchzuspielen und so den Nachweis unserer operativen Leistungsfähigkeit zu erbringen. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlagen für den Aufbau praktikabler Mehrwertangebote", beschreibt GWAdriga-Geschäftsführer Ralfdieter Füller das Potenzial des Demonstrators "Korbwerk". "Im Gegenzug erhalten wir aufbereitete Daten zum energetischen Aufwand für unsere Produktionsprozesse sowie von den gewerblichen Mietern. Und wir können mittels der zählpunktspezifischen Verbrauchsinformationen die Nebenkosten der Stellplatzvermietung sehr viel effizienter erheben, als bisher", ergänzt Korbwerk-Prokurist Dirk Mund. Alle Potenziale smarter Infrastrukturen erschließen Im Rahmen der Kooperation zwischen Korbwerk und GWAdriga wurden Untermessungen je Einheit installiert und intelligente Messsysteme verbaut. Am Beispiel eines klassischen KMU sollen hier End-to-End-Prozesse des intelligenten Messstellenbetriebes und der Gateway-Administration erprobt und frühzeitig Betriebserfahrungen gesammelt werden. Perspektivisch werden zudem weitere Sparten (Gas, Wasser und Wärme) sowie Geräte (Photovoltaik, Heizung, Untermessungen) an das intelligente Messsystem angebunden. Zudem werden auch Schaltmöglichkeiten als Grundlage für zukünftige CLS Anwendungen aufgebaut. GWAdriga betreibt künftig bei Korbwerk die intelligente Metering-Infrastruktur vom PKI-Betrieb, über das Datenkommunikationsmanagement bis hin zur Visualisierungsebene. Über Korbwerk Die Korbwerk Usedom GmbH & Co. KG in Heringsdorf ist Deutschlands älteste noch arbeitende Strandkorbmanufaktur, die seit 1925 individuelle Strand- und Terrassenkörbe fertigt. Zudem werden seit einigen Jahren Wohnmobil-Stellplätze direkt am Firmenstandort zur Vermietung angeboten. Das mehr als 10.000 m2 umfassende Firmengelände besteht aus Produktions-, Lager- und Büroflächen in mehreren Gebäuden, die energetisch modern ausgestattet sind. Dazu kommen rund 25 Stellplätze für Wohnmobile. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de twitter.com/GWAdriga www.xing.com/companies/gwadrigagmbh Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und 550.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

