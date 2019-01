Die britische Investmentbank Barclays hat RWE mit "Overweight" und einem Kursziel von 27 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie sei sein bevorzugter deutscher Versorgerwert und aufgrund des hohen Kurspotenzials zugleich einer seiner Top-Werte unter den europäischen Versorgern, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aufteilung der Ökostromtochter Innogy verändere die Situation sowohl für RWE als auch für Eon grundlegend positiv./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007037129