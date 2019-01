Bestimmen die ersten Handelstage des Jahres das Gesamtjahr? Oder der Januar als erster Monat? Landläufig sagt man das so. Machen wir den Praxistest über die letzten 31 Jahre DAX mit Matthias Hüppe.



Fünf Tage, die Aufschluss darüber geben, wie sich das gesamte Börsenjahr entwickelt? Schön wäre es! Und gleich noch abgesichert durch den Januar-Verlauf? Der so genannte Januar-Effekt ist ein beliebtes Stichwort, ein beliebter Hoffnungsträger zum Jahresanfang. Gibt es das Phänomen? Wie oft "klappt" das denn so statistisch? Und wie oft nicht? Fragen von Antje Erhard an Matthias Hüppe, HSBC