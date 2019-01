BERLIN (Dow Jones)--Der Tarifstreit bei dem Energieversorger Uniper ist beendet. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mittelte, erhalten die 5.000 Beschäftigten in Deutschland in zwei Stufen insgesamt 5,6 Prozent mehr Lohn. Demnach steigen die Gehälter rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres um 2,4 Prozent und bereits am 1.Dezember folgt eine weitere Anhebung um 3,2 Prozent. "Nach sehr zähen Gesprächen haben wir uns auf einen akzeptablen Kompromiss geeinigt", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Immo Schlepper. Die Einigung sei bereits am Freitagabend erfolgt.

Laut Gewerkschaft wurde außerdem vereinbart, dass die Lehrlinge je Ausbildungsjahr um bis zu 15,5 Prozent mehr Geld erhalten. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Uniper-Beschäftigten hatten das Management mit einem Warnstreik unter Druck gesetzt.

Das Unternehmen wurde 2016 als Abspaltung des Eon-Konzerns gegründet und bündelte das traditionelle Geschäft mit Kohle-, Gas- und Wasserkraftwerken. Eon ist nach dem Verkauf des Restanteils von 47 Prozent an den finnischen Konkurrenten Fortum nicht mehr Anteilseigner.

January 28, 2019

