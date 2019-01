Das Analysehaus RBC hat Morphosys nach einer Patentschlappe in den USA auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab hatte ein US-Bezirksgericht drei Patente des Antikörperspezialisten für ungültig erklärt. Damit falle ein möglicher positiver Aspekt für Morphosys weg, den sie aber im Gegensatz zu anderen Analysten ohnehin in ihrer Bewertung nicht berücksichtigt habe, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Montag vorliegenden Studie. Morphosys sei überbewertet./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 02:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-01-28/10:56

ISIN: DE0006632003