San Francisco (ots/PRNewswire) - Der Automobilhersteller GAC Motor ist erneut auf der National Automobile Dealers Association Show (NADA), dem führenden Schaufenster für Autoprodukte, Dienstleistungen und Technologien vertreten. Auf der Messe, die vom 25. bis 27. Januar in San Francisco stattfindet, will das Unternehmen im Zuge seiner Pläne für den Markteintritt Kontakte zu Händlern in Nordamerika aufbauen.



Unter dem Motto "Together We Can" befindet sich die 650 qm große Ausstellungsfläche von GAC Motor in der Nordhalle des Moscone Center von San Francisco. Nach seinem erfolgreichen Auftritt auf der North American International Auto Show (NAIAS) 2019 stellt GAC Motor seine Vorzeigemodelle auf der NADA vor, darunter die SUVs GS8, GS5 und GS4, den Minivan GM8, die Limousine GA4, das Leichtelektromobil (NEV) GE3 und das Konzeptauto ENVERGE.



Neben der Präsentation seiner Produktreihe modernster Fahrzeuge hat das Unternehmen über 80 Händler und Partner zu einem Händlertreffen eingeladen, um das Händlernetz von GAC Motor in Nordamerika weiterzuentwickeln. Die Teilnehmer zeigten großes Interesse und Bereitschaft an einer Zusammenarbeit mit GAC Motor, um Vertriebskanäle aufzubauen.



"Der Aufbau einer Weltklasse-Marke und eines globalen Unternehmens war von Anfang an das Entwicklungsziel von GAC Motor. Im Rahmen der NADA Show im letzten Jahr erhielten wir viele positive Rückmeldungen von US-Händlern und -Partnern, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass unsere Pläne für den Markteintritt in die USA reibungslos voranschreiten", sagte Zhan Songguang, Executive Vice President von GAC Motor.



Auf dem Treffen hielten der Verkaufsleiter der Region Nordamerika von GAC Motor und Pontus Fontaeus, Executive Design Director des GAC Advanced Design Center Los Angeles, Keynote-Präsentationen über GACs Fortschritte in Bezug auf den Eintritt in den nordamerikanischen Markt, die Eröffnung des GAC Advanced Design Center Los Angeles und das auf der NAIAS vorgestellte Konzeptauto ENTRANZE.



"Der GS8 ist das erste Produkt, das GAC Motor auf dem nordamerikanischen Markt einführen will. Wir führen derzeit mit ein paar Dutzend dieser Modelle in den USA Straßentests, Tests zur Langlebigkeit und Emissionsergebnissen durch. Noch in diesem Jahr werden wir auch einige Fahrzeuge in unserem Vertriebsniederlassungen haben, die für Probefahrten zur Verfügung stehen", sagte der Vertriebsleiter.



Im Jahr 2018 verzeichnete GAC Motor Umsatzsteigerungen und erzielte in allen Geschäftsbereichen deutliche Fortschritte. GAC Motor hat mit der Eröffnung von drei F&E-Zentren in Silicon Valley, Los Angeles und Detroit ein Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk in Nordamerika aufgebaut. Insgesamt baut das Unternehmen ein weltweites F&E-System auf, um einzigartige Produkte zu entwickeln, die Produktqualität zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu steigern. Darüber hinaus wurde die North American Sales Company von GAC Motor in Irvine, Kalifornien, registriert. Diese wird in naher Zukunft zum Aufbau des Händlernetzes in Nordamerika ihren Betrieb aufnehmen.



Außerdem hat GAC Motor in der China Initial Quality Study (IQS) von J.D. Power Asia Pacific in sechs Jahren in Folge seinen Platz unter den chinesischen Marken behauptet und damit sein kontinuierliches Bestreben zur Verbesserung der Produktqualität unterstrichen.



GAC Motor ist heute in 16 Ländern tätig und arbeitet Hand in Hand mit seinen Partnern daran, den globalen Verbrauchern bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten.



GAC Motor treibt sein Ziel voran, eine Weltklasse-Marke und ein globales Unternehmen zu werden, und strebt eine Win-Win-Kooperation mit seinen globalen Partnern an, um den Markt zu entwickeln und Verbrauchern weltweit ein Leben mit Mobilität, die mehr Spaß macht, zu ermöglichen.



Informationen zu GAC Motor



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen Platz 202 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality StudySM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr sechs Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.



