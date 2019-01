Wien (www.anleihencheck.de) - Abgesehen von den prominenten US-Daten werden sich die Marktteilnehmer vor allem auf die FOMC-Zinsentscheidung am Mittwoch konzentrieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten würden davon ausgehen, dass FED-Präsident Jerome Powell nicht zuletzt wegen des Government Shutdowns eine längere Zinsanhebungspause ankündigen werde. Die Währungshüter dürften zum einen wegen der sehr lückenhaften Datenlage keine Veränderung der Geldpolitik vornehmen wollen und zum anderen dürften sie abwarten wollen, welcher Teil der jüngsten Eintrübung wichtiger Stimmungsindikatoren auf den Shutdown zurückgehe und welcher "echt" sei bzw. ob es negative Auswirkungen des Shutdowns auf die Konjunktur gebe. Eine Leitzinsanhebung im März erscheine damit inzwischen äußerst unwahrscheinlich. Die Analysten der RBI würden daher ihre Leitzinsprognose sowie ihre Prognose für Geldmarktsätze und Staatsanleiherenditen in Revision stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...