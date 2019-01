Die Aktien der Bergbaukonzerne an der Londoner Börse haben am Montag mit deutlichen Kursgewinnen auf den Dammbruch in einer brasilianischen Eisenerzmine reagiert. Nach der Katastrophe waren die Eisenerzpreise auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources gewann am Vormittag an der Spitze des Branchentableaus weitere 0,9 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Bereits am Freitag hatte der europäische Sektorindex um fast 4 Prozent zugelegt.

Am Freitag war der Damm an einer Eisenerzmine des Bergbaukonzerns Vale im Bundesstaat Minas Gerais gebrochen. Eine Schlammlawine war über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen gerollt und hatte bislang 58 bestätigte Todesopfer gefordert. 305 weitere Menschen werden noch vermisst. Vale erwägt nun, die geplanten Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe auszusetzen.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien von Rio Tinto am Montag an der Eurostoxx-Spitze um 2,5 Prozent. Die Papiere des Konkurrenten BHP Billiton stiegen in einem etwas schwächeren Gesamtmarkt um 1,6 Prozent und jene von Glencore um 0,6 Prozent. Die Anteilsscheine des Bergbau- und Stahlkonzerns ArcelorMittal rückten um 1,9 Prozent vor./edh/ag/fba

ISIN LU1598757687 GB0007188757 JE00B4T3BW64 BRVALEACNPA3 EU0009658624

AXC0092 2019-01-28/11:15