Die Nachfrage nach Eigentum hat 2018 die Immobilienpreise in einigen Regionen Deutschlands um deutlich mehr als zehn Prozent steigen lassen. Die höchsten Preissteigerungen gab es jenseits der sieben größten Städte.

Die sächsische Stadt Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze zählt rund 56.000 Einwohner. Doch offenbar könnten es mehr sein. Denn Zahlen zur Entwicklung des Immobilienmarkts 2018 in den 200 größten Städten zeigen, dass nirgendwo in Deutschland die Preise für Wohneigentum schneller gestiegen sind als in Görlitz. Dort stiegen die Preise für Eigentumswohnungen aufgrund der hohen Nachfrage um 19,4 Prozent. Das Preisniveau war mit einem Anstieg von 620 auf 740 Euro je Quadratmeter allerdings noch immer niedrig. Zu den Boomstädten zählen aber auch Halle (Saale), Greifswald, Kempten (Allgäu), Heilbronn, Leipzig, Baden-Baden, Neuss und Ratingen mit Preissteigerungen jenseits der Zehn-Prozent-Marke gegenüber dem Vorjahr.

Die Auswertung der Marktpreisdaten der vergangenen fünf Jahre durch das Maklerunternehmen Homeday zeigt, dass der Markt für Wohneigentum in Deutschland in vielen Städten und Regionen noch immer von Knappheit und dynamischen Preiserhöhungen geprägt ist. Dafür hat der Kooperationspartner der WirtschaftsWoche rund zehn Millionen Angebotsdaten ausgewertet.

Bei den Kaufpreisen für Einfamilienhäuser verzeichnete Rüsselsheim die größte Steigerungsrate mit einem Plus von 14,7 Prozent. In der Stadt am Main kletterten die Quadratmeterpreise von 2510 auf 2880 Euro. Auch in diesem Segment waren die Preissteigerungen in Städten wie Hanau, Peine, Herford, Dormagen, Flensburg, Bad Oeynhausen, Worms, Kempten (Allgäu) und Potsdam ...

