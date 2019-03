Die massive Nachfrage nach Immobilien hält an. Dastreibt die Preise weiter nach oben. Österreichweit verteuerten sichWohnimmobilien im dritten Quartal 2018 mit einem Plus von 8 Prozentfast doppelt so stark wie in der EU (4,3 Prozent), geht aus deraktuellen Immobilienmarktanalyse der Oesterreichischen Nationalbank(OeNB) ...

