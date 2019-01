In unserer letzten Ausgabe machten wir Sie auf die eklatante Unterbewertung des Immobilienprojektierers Eyemaxx aufmerksam. Im Portfolio von Gründer, CEO und Hauptaktionär Michael Müller befindet sich ein weiteres Unternehmen, das seit Montag ebenfalls an der Wiener Börse notiert ist: VST Building Technologies, an dem Müller mit rund 88% beteiligt ist. Das Unternehmen mit Sitz in Leopoldsdorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...