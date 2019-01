Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Gesamtumsatz der GK Software (ISIN DE0007571424/ WKN 757142) steigt nach vorläufigen Zahlen von 90,45 Mio. Euro auf einen neuen Höchstwert von 103 bis 106 Mio. Euro an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...