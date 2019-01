Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Anleihen sind etwas leichter ins Wochenende gegangen, so die Analysten der Nord LB.Marktteilnehmer hätten von einer Gegenbewegung nach dem starken Anstieg am Vortag und einer Belastung durch die Hoffnung auf einen doch noch erfolgenden geordneten Brexit gesprochen. Wenig Neues habe es bei den US-Staatsanleihen gegeben. So habe die freundliche Wall Street als Impulsgeber auf den Anleihemarkt herüber gestrahlt und für Kursverluste bei den festverzinslichen Papieren gesorgt. (28.01.2019/alc/a/a) ...

