Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach den Vorschlägen der Kohlekommission von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er sehe sich in seiner Meinung bestätigt, dass ein für den Versorger tragbarer Kompromiss erzielt werden könne, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. RWE dürfte ein Hauptprofiteur der im Zuge der Kapazitätsreduzierung bei Kohle und Atomkraft erwarteten Steigerungen der Großhandelsstrompreise sein./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 10:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 10:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-01-28/12:13

ISIN: DE0007037129