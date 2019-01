Euro 50-Index - Neuer Index auf Europas Blue Chips

Richard Pfadenhauer,

Der Start in das Börsenjahr 2019 war zunächst holprig. Die Zwischenbilanz kurz vor Ablauf des ersten Monats kann sich dennoch sehen lassen. Vier Wochen in Folge schloss der Solactive Euro 50 Index im Plus. Der Index enthält die Aktien von 50 Großkonzernen der Eurozone. Dazu zählen aktuell Airbus, Banca Santander, Daimler, LVMH, Nordea Bank und Pernod Ricard. Die Auswahl und Gewichtung der Titel basiert auf der Marktkapitalisierung im Free-Float. Aktuell sind Sanofi, SAP und Total am stärksten gewichtet. Die Zusammensetzung weicht etwas vom deutlich bekannteren EuroStoxx 50 ab. Historische Betrachtungen sind bekanntlich kein Indiz für künftige Entwicklungen, aber seit Jahresbeginn schlug sich der Solactive Euro 50 Index etwas besser als der EuroStoxx 50.

Charttechnischer Ausblick: Solactive Euro 50 Index



Widerstandsmarken: 892 Punkte

Unterstützungsmarken: 830,00/855 Punkte

Der Solactive Euro 50 Index kam im zweiten Halbjahr 2018 analog zum Gesamtmarkt etwas unter Druck. Seit Jahresbeginn bildet der Index jedoch einen Aufwärtstrend. Unterstützung findet das Aktienbarometer aktuell im Bereich von 855 Punkten. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum Novemberhoch von 892 Punkten. Kippt der Index hingegen unter 855 Punkte droht eine Konsolidierung bis 830 Punkte.

Solactive Euro 50 Index in Punkte; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2018 - 28.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Solactive Euro 50 Index in Punkte; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2014 - 28.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

Mini Future Bull auf den Solactive Euro 50 Index für Spekulationen, dass sich der Index aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte

Hebel

finaler Bewertungstag Euro 50 Index HX70V4 1,26 740,374095 750,00 6,89 Open End Euro 50 Index HX70V6 0,76 790,399371 800,00 11,74 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.01.2019; 10:46 Uhr;



Mini Future Bear auf den Solactive Euro 50 Index für Spekulationen, dass sich der Index abwärts beweg

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel

finaler Bewertungstag Euro 50 Index HX70VD 1,46 1.009,348398 1.000,00 6,03 19.06.2019 Euro 50 Index HX70VA 0,46 934,396783 925,00 12,77 18.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.01.2019; 10:44 Uhr;

