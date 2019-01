Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,14 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1420 Dollar und notierte damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1346 Dollar festgesetzt.

Überraschend war die Geldmenge M3 in der Eurozone etwas stärker gewachsen als erwartet. Devisenexperte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hält das Wachstum jedoch noch für verhalten. "Die Zahlen sind ermutigend, setzten die EZB aber nicht unter Handlungsdruck, sodass diese bis auf weiteres mit einer Politik der ruhigen Hand agieren dürfte." Im laufe des Tages äußern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsident Mario Draghi. Er hatte in der vergangenen Woche vor Konjunkturrisiken wie dem Brexit gewarnt.

In den USA werden keine wesentlichen Daten erwartet. Allerdings ist noch unklar, wann die zahlreichen Wirtschaftszahlen nachgereicht werden, die wegen der teilweisen Verwaltungsschließung auf Bundesebene verschoben wurden. Der "Shutdown" wurde nach einer politischen Einigung bis Mitte Februar ausgesetzt./elm/bgf/fba

