Wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, packt viele die Lust zu gärtnern und ihre Freizeit im Freien zu verbringen. Passend dazu hat der Neckarsulmer Händler seiner Marke Countryside einen neuen Anstrich verpasst und bietet neben einem neuen Look eine erweiterte Auswahl an hochwertigen Artikeln für Garten und Freizeit an. Zu den insgesamt rund 550 Artikeln zählen neben klassischen Gartenutensilien wie Blumentöpfen und Gartenscheren außerdem verschiedene Gartenmöbel, Campingausrüstung und Pool-Artikel. Das neue Sortiment wird den Kunden ab Mai zur Verfügung stehen. Dieses wird von Frühjahr bis Herbst um ein saisonales Werbeangebot erweitert.



"Mit Countryside sprechen wir alle Menschen an, die es raus in den Garten zieht - egal ob zur Gartenarbeit oder zum Relaxen. Unsere Marke bietet saisonal die passenden Produkte und inspiriert mit vielen Ideen für Garten & Balkon. Dabei achten wir stets auf gute Qualität und einen attraktiven Preis", sagt Stefan Hüttemeister, Markenführung International bei Kaufland.



Gardening und Outdoor-Living für jede Saison



Die Produkte sind aus robusten Materialen hergestellt, damit sie Wind und Wetter standhalten. Zudem sind alle Holzartikel FSC-zertifiziert und ein Großteil der Produkte TÜV-geprüft. Jedes einzelne Produkt entsteht in Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten, damit die hohen Qualitätsansprüche gehalten werden.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de.



