Nach einer weiteren gewinnträchtigen Woche startete der DAX heute schwächer in den Tag. Im Fokus stehen die vorübergehende Lösung im US-Haushaltsstreit sowie die Diskussionen um den Brexit. Darüber hinaus sind viele Analysten mit dem geplanten Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung beschäftigt. RWE und E.on liegen im Minus. Zudem gibt es Gerüchte um die Deutsche Bank. MorphoSys unterliegt in einem Patentstreit in den USA. Holger Scholze berichtet.