Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Bank habe ihre Geschäftszahlen an den Verkauf der Sparte Equity Markets & Commodities angepasst, was sich aber in überraschend geringem Maße auf die Profitabilität auswirke, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein unverändert gebliebenes Kursziel impliziere ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktien, so dass es bei der Kaufempfehlung bleibe./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 10:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-01-28/12:49

ISIN: DE000CBK1001