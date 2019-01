Das 49. Weltwirtschaftsforum in Davos ist beendet. Etwa 3000 Teilnehmer machten sich Gedanken über das globale WirtschaftsgeschehenVier Tage lang wurde diskutiert. Die IWF-Geschäftsführerin Christine Lagarde brachte es auf den Punkt: "Nach zwei Jahren solider Expansion wächst die Weltwirtschaft langsamer als erwartet und die Risiken steigen". Das stimmt zwar so, aber Chinas so wichtiges Wirtschaftswachstum wird für 2019 auf 6,2 Prozent geschätzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...