Wien (www.anleihencheck.de) - Moody's stufte das Long-Term Issuer Rating von Metsä Board Corporation auf Baa3 hinauf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach dem Upgrade durch S&P im Februar 2018 auf BBB- halte das Unternehmen demnach zwei Investment Grade (IG) Ratings. Als Begründung nenne Moody's das verbesserte Geschäftsprofil und erwarte, dass die einem IG Unternehmen entsprechenden Credit-Kennzahlen in den nächsten zwölf bis 18 Monaten gehalten werden könnten. Der stabile Ausblick reflektiere die Erwartung einer guten operativen Leistung in Verbindung mit einer soliden Kapitalstruktur in naher Zukunft. Als potenzielle Risiken für eine Hinabstufung nenne die Ratingagentur hingegen eine abschwächende Profitabilität sowie ein schwächeres Liquiditätsprofil. (News vom 24.01.2019) (28.01.2019/alc/n/a) ...

