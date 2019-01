Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation Tschechiens lag im Dezember mit zwei Prozent genau im Zielbereich der tschechischen Notenbank (CNB), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dem Protokoll der letzten CNB-Zinssitzung zur Folge bestünde angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung Spielraum für weitere Zinserhöhungsschritte im Jahr 2019. Jedoch dürfte auch die tschechische Wirtschaft nicht dauerhaft von der sich zuletzt abschwächenden Wachstumsdynamik in der Eurozone verschont bleiben. Der Zinsvorteil gegenüber dem Euro habe der Tschechischen Krone lange Zeit nur wenig Unterstützung geben können, weshalb zuletzt Aufholpotenzial für die Krone bestanden habe. Bei weiterer konjunktureller Abkühlung sollte sich dieses Bild jedoch zu Gunsten des Euros umkehren. (28.01.2019/alc/a/a) ...

