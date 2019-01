Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) eine Aktienanleihe Classic 9,5% 2019/07 (ISIN DE000DDT3P51/ WKN DDT3P5) mit dem Basiswert Beiersdorf vor.In den Wintermonaten, wenn warme Heizungsluft und kalte Winterluft die Haut schnell austrocknen würden, sei eine sorgfältige Pflege besonders wichtig. Beiersdorf sei ein führender Anbieter von hochwertigen Hautpflegeprodukten mit mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Der Hamburger Kosmetikhersteller verfüge in seinem Geschäftsbereich Consumer über ein umfangreiches Portfolio an Hautpflegeprodukten mit starken Marken wie NIVEA, Eucerin und La Prairie. Im zweiten Geschäftsbereich tesa biete man selbstklebende Systemlösungen für industrielle Kunden und private Verbraucher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...