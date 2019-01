Berlin (www.fondscheck.de) - Der UBS (D) Euroinvest Immobilien (ISIN DE0009772616/ WKN 977261) wurde 1999 ursprünglich für institutionelle Anleger und vermögende Privatinvestoren aufgelegt, so die Experten von Scope Analysis.Das Fondsvermögen sei durch die Krise der offenen Immobilienfonds von einst 2,4 Mrd. Euro per Ende 2008 auf nunmehr noch 849 Mio. Euro abgeschmolzen. Der Fonds habe allerdings bereits 2013 eine Transformationsphase angestoßen, deren Umsetzung bereits deutliche Erfolge zu verzeichnen habe. Der UBS Euroinvest sei in diesem Zusammenhang auch der einzige Fonds, der nach langer Rücknahmeaussetzung infolge der Finanzkrise nicht abgewickelt worden sei, sondern nun repositioniert werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...