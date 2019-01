Wien (www.fondscheck.de) - Investments in breit aufgestellte Beteiligungsfirmen wie etwa die von Investmentlegende Warren Buffett: Das will Hansainvest gemeinsam mit der VVO Haberger und Greiff Capital möglich machen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Münchner Vermögensverwalter VVO Haberger habe gemeinsam mit der Service-KVG Hansainvest und dem Asset Manager Greiff Capital einen Portfolioneuling lanciert. Das Management des "Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen" (ISIN DE000A2JQJC8/ WKN A2JQJC) fokussiere Anteilscheine von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. "Wir bieten Anlegern mit unserem neuen Produkt den Zugang zu einer einzigartigen Diversifikation von unterschiedlichsten Investmentstrategien im Bereich der Beteiligungsunternehmen und die Chance, an den Vorteilen dieser Anlageklasse zu partizipieren", sei Gunter Burgbacher, Portfoliomanager des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, überzeugt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...