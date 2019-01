Das sieht nach einem Rückschlag aus: Morphosys teilte am vorigen Wochenende mit, dass ein US-Bezirksgericht (Delaware) in einem Rechtsstreit von Morphosys "gegen Janssen Biotech und Genmab, A/S" eine Entscheidung getroffen hat. Demnach sind mehrere Patentansprüche "ungültig". Es soll da um "drei MorphoSys-Patente mit den US-Patentnummern 8,263,746, 9,200,061 und 9,758,590" gehen. Um das einzuordnen: Morphosys hatte 2016 vor besagtem Gericht Klage wegen Patentverletzung gegen "Janssen Biotech ... (Peter Niedermeyer)

