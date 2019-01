München (ots) -



Diese News macht bei uns gerade noch immer in der Kaffeeküche die Runde: "Ein fulminanter Staffel-Start von "SKANDAL".



Gleich zu Beginn der zweiten Staffel von "SKANDAL - Filme die Geschichte schrieben" rieben wir uns bei TELE 5 die Augen... ein großartiger Staffel-Auftakt mit dem ersten Film der TELE 5 Skandal-Reihe "Das Leben des Brian".



So konnten am vergangenen Sonntag mit dem Monty Python-Klassiker ganze 680.000 Zuschauer ab 3 Jahren begeistert werden. In der vermarktungsrelevanten Zielgruppe (20-59 Jahre) entschieden sich stolze 2,9 Prozent der Zuschauer für einen Sonntagabend auf TELE 5.



Zur besten Sendezeit von 20:00-23:00 Uhr konnte auch die Werbeblockreichweite glänzen - Im Schnitt sind 378.000 der Zuschauer (20-59 Jahre) auch in den Werbepausen dran geblieben.



Es könnte nicht passender beschrieben werden: "Der Meister! Wir haben ihn gefunden! Ein Wunder! Sein Schuh hatte Recht! Gesegnet sei der Schuh! Die Sandale! Der Kürbis! Das Wunder des Schuhs!"



SKANDAL - Filme die Geschichte schrieben präsentiert von Oskar Roehler.



Nur auf TELE 5.



Den nächsten Skandalfilm "Perdita Durango" aus der Reihe "SKANDAL - Filme die Geschichte schrieben" gibt es morgen ab 00:25 Uhr zu sehen!



* Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 01.11.2005-28.01.2019, Marktstandard: TV; vorläufig gewichtet. Angaben bezogen auf Zuschauer 30-64 Jahre, sofern nicht anders angegeben.



