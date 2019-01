Die in Rumänien geplante Bankensteuer sei zwar "unangenehm, aber keine Katastrophe für uns", sagte Erste-Group-Chef Andreas Treichl am Montag am Rande einer 200-Jahre-Jubiläums-Veranstaltung des Instituts in Wien. Rumänien stehe nur für 10 Prozent der Erste Group. Die Erste würde auch im Falle der Einführung der neuen Steuer ...

