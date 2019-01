Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein kappte seine Gewinnschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Investmentbanken im Schnitt um 4 Prozent. Der Experte konstatiert einen schwachen Start in das erste Quartal des neuen Jahres./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-01-28/13:56

ISIN: FR0000131104