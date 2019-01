Die Kurzmeldungen im Überblick: Die Vermögensanlage ProReal Deutschland 6 dürfte in Kürze schließen, Habona vermeldet einen neuen Platzierungsrekord und Scope gibt einen Überblick über die Emissionsaktivitäten am Beteiligungsmarkt.One Group: ProReal Deutschland 6 wird voraussichtlich Ende Februar schließenWie von der One Group zu vernehmen ist, soll die Vermögensanlage ProReal Deutschland 6 am 28. Februar 2019 geschlossen werden. Ein Beitritt ist dann nicht mehr möglich. Wie bereits bei den Vorgängerangeboten investieren Anleger hiermit in die Entwicklung von Wohnungen in deutschen Metropolen. Im Fokus stehen Neubau- und Revitalisierungsvorhaben bis zur Baufertigstellung. Das Angebot sieht laut Prognose eine Laufzeit von drei Jahren vor, Anleger können sich ab 10.000 Euro Mindestanlagesumme beteiligen.

Den vollständigen Artikel lesen ...