Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach einer negativen Gerichtsentscheidung in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Dass drei Patente für ungültig erklärt wurden, dämpfe den kalkulierten Wert des Antikörperspezialisten um etwa 5 Prozent, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Andere Marktteilnehmer hätten aber noch vorsichtiger bewertet. Gordon bleibt aber grundsätzlich optimistisch und sieht viel Potenzial für MOR208 und Tremfya./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 01:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-01-28/14:06

ISIN: DE0006632003