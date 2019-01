Vilnius (ots) -



Vilnius wird niemals alt - die Hauptstadt von Litauen feiert ihren 696. Stadtgeburtstag in einem modernen und farbenfrohen Gewand. Für das Jubiläum wurden Gebäude, Brücken, Kirchen und Plätze im Rahmen eines Lichter-Festivals in der Altstadt mit imposanten Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Die beeindruckende Beleuchtung begeisterte Besucher aus aller Welt.



Mit 22 außergewöhnlichen Lichtinstallationen haben Künstler aus acht Ländern die Stadt Vilnius zu ihrem Geburtstag am 25. Januar 2019 beschenkt. Das Lichterspektakel, das die einzigartige Architektur der Stadt betonte, war sowohl für die Bürger von Vilnius als auch für die zahlreichen Besucher eine gelungene Überraschung.



"Am 25. Januar im Jahr 1323 erwähnte der Großfürst von Litauen, Gediminas, die Stadt Vilnius in einem seiner bekanntesten Briefe. Durch dieses historische Dokument wurde der Name Vilnius Teil der europäischen Landkarte. Das Lichterfest anlässlich des Stadtgeburtstags am 25. Januar hat Vilnius erstrahlen lassen und damit einmal mehr symbolisch in ganz Europa sichtbar gemacht. Ich bin mir sicher, dass die magischen Lichtinstallationen Bürger und Gäste gleichermaßen in ihren Bann gezogen haben," sagte Bürgermeister Remigijus Simasius.



Die Feierlichkeiten zum Stadtgeburtstag erstreckten sich über das gesamte Wochenende und boten den Besuchern ausgiebig Gelegenheit, die Geheimnisse der Stadt zu entdecken, die kreative Atmosphäre zu spüren und das moderne Vilnius besser kennenzulernen.



Bereits am 24. Januar 2019 präsentierte das St. Christopherus Kammerorchester der Stadtgemeinde ein ganz besonderes Geschenk für alle Bürger und Besucher der Stadt: ein Konzert unter dem Motto "Musik über dem verschneiten Vilnius". Die Musik von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart kreierte eine magische Atmosphäre und war gleichzeitig der Auftakt des 696-jährigen Stadtgeburtstages von Vilnius.



Mehr Bilder des Events können unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://edelmanftp.box.com/s/flxd03u45u4adg1uspbcpu4j9ad9bu1h



