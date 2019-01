Hamburg (ots) -



Zum Marktstart wird der Premium-Wireless-Lautsprecher SC-C50 bereits von der Fachpresse in den höchsten Tönen gelobt. Die SC-C50 überzeugt sowohl mit exzellenter Klangqualität als auch mit zeitlosem hochwertigem Design. Ihre besondere Feinanpassung erlaubt es, den Lautsprecher ohne Einschränkungen bei gleichbleibender Qualität überall zu Hause aufzustellen. Der neue SC-C50 Premium-Wireless-Lautsprecher von Technics ist bereits seit dem 14.01.2019 für 749 Euro UVP im Handel erhältlich ist. (https://www.technics.com/de/haendler)



"Technics steht als High-End Audiomarke von Panasonic bereits seit Jahren für kompromisslose Soundqualität vereint mit elegantem Design", sagt Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. "Wir freuen uns, dass unser qualitative und ästhetische Anspruch auch bei der Fachpresse gut ankommt und sich in Form von exzellenten Bewertungen widerspiegelt."



Für die SC-C50 integriert die Audiomarke Technics erstmals High-end-Audiotechnologien in einen Lautsprecher, der ebenfalls in puncto Design und Konnektivität Maßstäbe setzt. Ausgestattet mit vier JENO Engines sorgt die SC-C50 trotz geringer Abmessungen für eine beeindruckende Performance und verfärbungsfreien Klang. Die Soundwiedergabe wird für jede Raumsituation und je nach Standort optimiert. Zusätzlich überzeugt der Speaker mit hochwertigen Materialien und zeitloser Optik. Neben USB, analogem und optischem (TOSLink-)Eingang unterstützt das SC-C50 System Bluetooth, Google Chromecast, Internet-Radio, Spotify, Tidal sowie das Abspielen von einem internen Netzwerk.



Audio Video Foto Bild (1/2019), Testsieger:



"Mit schwarzer oder hellgrauer Stofffront, geriffelter Rückseite und dickem Alu-Deckel sieht der Air-Play-Lautsprecher von Technics richtig edel aus. In die Oberseite ist zudem ein kleines Display eingelassen, drumherum die wichtigsten Tasten. Noch wichtiger aber: Der Technics klingt richtig gut, sein Klang ist sehr warm und fein auflösend."



Digital Home (1/2019), Note 1,0:



"Das Technics SC-C50 ist ein absolutes Highlight für jeden, der hohe Ansprüche an Musikwiedergabe und Produktqualität stellt - wahrlich verführerisch!"



AudioTest (1/2019), Ausgezeichnet:



"Mit umfangreicher und zeitgemäßer Konnektivität, der Möglichkeit, auch betagtere Technik anzuschließen und dank modernster Technologie exzellentem Klang bis in hohe Pegel sollte der C50 bei allen, die nach einer kompakten Anlage suchen, ganz weit oben auf der Liste stehen."



HiFi Test (1/2019), Note 1,0:



"Der HiFi-Spezialist Technics schickt mit seinem neuen Wireless-Soundsystem einen ganz besonders eleganten Vertreter dieser Gattung ins Rennen, denn das SC-C50 begeistert sowohl Auge als auch Ohr."



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



