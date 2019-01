Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer sind zunehmend skeptisch, dass die EZB auf absehbare Zeit die Möglichkeit hat, ihre Leitzinsen zu erhöhen, so die Analysten der DekaBank.Ohne klare positive Impulse vonseiten der Geopolitik (Handelsstreit, Brexit, ...) werde sich an dieser Wahrnehmung auch wenig ändern. Ein anhaltender deutlicher Anstieg der zehnjährigen Bundrenditen über die Marke von 0,20% hinaus erscheine daher in den kommenden Wochen schwierig. Viele Marktteilnehmer seien zudem mit Blick auf die Duration untergewichtet und dürften wegen der gesetzlichen Anforderungen gezwungen sein, im langen Laufzeitbereich nachzukaufen. Die ultraniedrigen Zinsen würden Spreadprodukte und hier vor allem Peripherieanleihen unterstützen. Dies werde zusätzlich unterstützt von den zunehmenden Erwartungen, dass die EZB schon bald wieder für die Banken zusätzliche Liquidität in Form von weiteren Langfristtendern (TLTRO) bereitstellen werde. (28.01.2019/alc/a/a) ...

