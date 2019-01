Nach den Banken sind nun die Tech-Werte an der Reihe. Die Berichtssaison in den USA nimmt in dieser Woche noch einmal Fahrt auf und vor allem einige Schwergewichte aus dem Tech-Sektor werden ihre Bücher öffnen. Morgen Abend - nach Börsenschluss - wird Apple vorlegen ... Facebook, Microsoft und Amazon ziehen ebenfalls noch in dieser Woche nach. Was ist von der Berichtssaison zu erwarten? Werden die Unternehmen liefern? Thomas Rappold, Buchautor und Unternehmer, bei Börse Stuttgart TV.