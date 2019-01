Freitag vor einer Woche wurde das Bollinger Band im Tageschart der Aktie immer enger und man bekam das Gefühl, dass der Kurs in den nächsten Tagen vor einer Richtungsänderung stehen könnte. Doch es kam am Ende anders. Zu Beginn der letzten Woche fiel der Kurs gleich auf 87,56 Euro, während er sich vor dem Wochenende noch bei knapp 97 Euro befunden hatte. Immerhin scheint sowohl die Divergenz zwischen MACD und EXP nicht mehr anzusteigen und der RSI könnte auch bald wieder in den neutralen Bereich ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...