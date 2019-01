Die Zahlen deuten auf Schwierigkeiten für den riesigen Produktionssektor des Landes hin, die bereits zu sinkenden Aufträgen, Entlassungen und Fabrikschließungen geführt haben.

Die chinesische Industrie hat 2018 wegen des Handelskonflikts mit den USA und der schwächeren Binnenkonjunktur eine Halbierung ihres Gewinnwachstums hinnehmen müssen. Die Überschüsse legten nur noch um 10,3 Prozent auf 6,64 Billionen Yuan (rund 861 Milliarden Euro) zu, wie das Statistikamt am Montag bekanntgab. 2017 hatte das Plus von 21 Prozent betragen. Am Jahresende schrumpften die Gewinne sogar: Im Dezember nahmen sie um 1,9 Prozent ab, nachdem es im November mit minus 1,8 Prozent den ersten Rückgang seit fast ...

