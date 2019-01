Ionis Pharmaceuticals ist mit Abstand die größte Beteiligung im Portfolio von BB Biotech - 15,1 Prozent beträgt der Anteil per Ende 2018. Und die Position könnte in den kommenden Wochen an Wert gewinnen. Charttechnisch steht die Ionis-Aktie vor einem starken Kaufsignal. Und auch von fundamentaler Seite kann die Biotech-Gesellschaft punkten, dank der Erreichung eines Meilensteins in der klinischen Entwicklung fließt frisches Kapital vom Schweizer Pharma-Giganten Roche.

