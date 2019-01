Palladium zählte im Börsenjahr 2018 zu den größten Gewinner und ist auch in diesen Tagen scheinbar nicht zu stoppen. Was steckt hinter dem neuen Allzeithoch und wofür wird der Rohstoff eigentlich verwendet? Welche Rolle spielt die Krise in Venezuela am Ölmarkt? Aktuelle Einschätzungen direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas von Derivate-Experte Kemal Bagci bei Börse Stuttgart TV.